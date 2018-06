Verlässt der US-Nationalspieler die TSG ablösefrei?

Der Vertrag von 1899 Hoffenheim-Profi Fabian Johnson läuft zum Saisonende aus. Verlässt der flexible Flügelspieler die TSG dann ablösefrei? Die ersten Gerüchte über mögliche Interessenten sind bereits aufgetaucht. Angeblich soll Borussia Mönchengladbach gesteigertes Interesse am 26-jährigen US-Nationalspieler zeigen. TSG-Manager Alexander Rosen bestätigte der "Bild"-Zeitung das Interesse "diverser Bundesligisten" an Johnson. In Gladbach steht ein personeller Umbruch an, da die Verträge einiger Routiniers auslaufen.

Johnson kam 2011 als geplanter Ersatz für den damals abwanderungswilligen Andreas Beck in den Kraichgau. Ernst Tanner hatte Johnson für rund 700.000 Euro vom VfL Wolfsburg verpflichtet. Inzwischen liegt Johnsons Marktwert, der sich während seiner Zeit im Kraichgau sogar bis in die US-Nationalmannschaft spielte, laut transfermarkt.de bei etwa 4 Millionen Euro. Johnson absolvierte laut transfermarkt.de bisher 79 Pflichtspiele für Hoffenheim auf diversen offensiven und defensiven Flügelpositionen, erzielte dabei sechs Tore und leistete 12 Vorlagen.

Im "kicker" kündigte Rosen heute an, um Johnson zu kämpfen: "Wir wollen Fabian unbedingt bei uns halten. Wir wissen aber auch um das Interesse anderer Klubs." Laut "kicker" liege Johnson ein unterschriftsreifer, langjähriger Vertrag vor. "Spieler und Berater haben uns gegenüber klar kommuniziert, dass sie keine Entscheidung vor Ende Januar 2014 treffen wollen", sagte Rosen dem Fachmagazin. Das müssen man akzeptieren.