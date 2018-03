Tobias Weis droht gegen Leverkusen mit einer Bauchmuskelzerrung auszufallen

!1899 Hoffenheim hat vor der Partie am Samstag um 15.30 Uhr bei Bayer Leverkusen Personalsorgen in der Defensive. Neben dem bis Saisonende ausfallenden Torhüter Heurelho Gomes, steht hinter Innenverteidiger David Abraham und den Mittelfeldspielern Daniel Williams und Tobias Weis „ein großes Fragezeichen“, sagte TSG-Trainer Markus Gisdol am Donnerstag.

Abraham laboriert noch immer an einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich, Williams plagt eine Kapselverletzung und Tobias Weis verletzte sich beim 2:2 in Wolfsburg. Gisdol: „Tobse hat sich im letzten Spiel in einer Aktion eine die Bauchmuskeln gezerrt. Es hat sich herausgestellt, dass die Verletzung schwerwiegender ist.“

Der TSG-Trainer sieht sich „zu einigen Umstellungen“ gezwungen. „Einen Mangel haben wir aber nicht“, findet er, “eher eine tolle Situation für den ein oder anderen, sich Hoffnung zu machen auf die erste Elf.“

Im defensiven Mittelfeld stehen nun Sebastian Rudy, Sejad Salihovic, Eugen Polanski und der 2,5-Millionen-Winterneuzugang Afriyie Acquah zur Verfügung. Namen für mögliche Ersatzkandidaten wollte Gisdol aber nicht nennen: "Ich mache keine Personalpolitik."