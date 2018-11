Kapitän Andreas Beck hofft auf eine Überraschung in Wolfsburg

Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim droht ein deftiger Fehlstart in die Rückrunde. Zum Auftakt gab es für die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol zwei Niederlagen sonntags in Augsburg (1:3) und am Mittwoch zuhause gegen Werder Bremen (1:2).

Gisdol beibt aber gelassen: „Wir machen uns natürlich auch Gedanken und hätten uns nach der guten Vorbereitung einen besseren Start gewünscht. Mit den Ergebnissen sind wir nicht zufrieden, aber wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Wir wurden ja nicht zwei mal vorgeführt.“

Er habe bereits mit solchen Rückschlägen gerechnet: „Das ist ja nicht vermeidbar. Entwicklung geht nie linear, sonst ist man nächstes Jahr Meister. Das würde sich ja jeder wünschen. Dass es so steil weiter bergauf geht wie in der Vorrunde, damit ist ja nicht zu rechnen. Rückschläge sind dabei, das verwundert mich gar nicht.“

Als Hauptgrund für die zwei Niederlagen zum Start hat Gisdol zu große Selbstsicherheit in seinem Team festgestellt. „Mannschaften, die so extremes Pressing spielen wie wir, bei denen gibt es immer mal wieder Phasen, wo man denkt: Wir können es jetzt. Und das ist genau der Moment, wo man Rückschläge bekommt. Durch dieses Selbstsichere fehlen dann ein paar Prozent.“

Um den Negativ-Trend zu stoppen, fehlt Gisdol die nötige Trainingszeit während der englischen Woche. „Eine normale Trainingswoche würde uns jetzt guttun.“ Daher zieht der Übungsleiter nun alle psychologischen Register, führt Einzel- und Gruppengespräche mit seinen Spielern und betreibt intensives Video-Studium der Fehler. „Der Trainer ist immer auch Psychologe. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass unsere Mannschaft total verunsichert wäre. So schlecht stehen wir ja nicht da. Wir haben halt mal zwei Spiele verloren. Die Mannschaft wird schon wieder in die Spur finden. Ich vertraue den Jungs da schon.“

Selbstvertrauen strahlt auch Kapitän Andreas Beck aus, der gerade gegen Bayern-Jäger Nummer 1 nun mit einer Überraschung rechnet und via Facebook mitteilt: "Wir sind alles andere als gut gestartet - ganz im Gegensatz zu den Wolfsburgern. Sie sind der große Favorit, uns traut kaum jemand etwas zu. Aber vielleicht ist das ja gar nicht die schlechteste Voraussetzung, um für eine kleine Überraschung zu sorgen. Wir glauben jedenfalls daran."