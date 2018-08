Trainer der TSG Hoffenheim nach dem Bayern-Spiel

Bis zur 90. Minute stand die TSG im Spiel gegen Bayern München zumindest vor einer mittelgroßen Überraschung, doch der Treffer von Robert Lewandowski zum 2:1 beendete alle Träume der Hoffe-Fans. Trainer Markus Gisdol sagte nach dem Spiel, es sei "schwer, die richtigen Worte zu finden." Er wolle seiner Mannschaft ein "großes Kompliment machen. Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir hatten die Bayern am Rande einer Niederlage und haben ihnen unglaublich viel abverlangt." Die Fans und das Trainerteam "können stolz sein, dass wir so eine Mannschaft in dieser Saison haben." Auch werde man "aus dieser Niederlage viel Kraft schöpfen. Wenn du gegen Bayern so auftreten kannst, kannst du es auch gegen andere Teams," so Gisdol weiter. Im Moment "tut das Ergebnis noch weh, aber wir werden das in den nächsten ein bis zwei Tagen verarbeiten" ist sich der Trainer sicher.