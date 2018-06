Trainer der TSG Hoffenheim zum Unentschieden in Darmstadt

"Es ist unglaublich schwer, hier zu bestehen." So beurteilt Trainer Markus Gisdol die Partie in Darmstadt. Er ist sich "sicher, dass sich an Darmstadt noch einige Teams die Zähne ausbeißen werden." Bei den Hoffenheimern habe "nur das Quäntchen Glück gefehlt, um den Ball über die Linie zu bringen." Denn, wie Gisdol sagte, "das Spiel ändert sich völlig, wenn man ein Tor macht. Das ist uns heute leider nicht gelungen." Aktuell sei es "gut, hier einen Punkt mitzunehmen. Darauf können wir aufbauen."