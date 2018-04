1899 Hoffenheims Trainer nach dem Spiel

Noch mit von der Grippe angekratzter Stimme sagte TSG 1899 Hoffenheims Trainer Markus Gisdol nach dem 1:1 beim SC Freiburg: "Ich will versuchen, mich heute etwas kürzer zu fassen. In der ersten Halbzeit haben wir ein ausgeglichenes Spiel gesehen, mit kleinen Vorteilen für Freiburg. Wir hatten etwas Respekt davor, hier in Rückstand zu geraten. Leider waren wir bei einer Standardsituation etwas schläfrig und haben so Freiburg die Möglichkeit gegeben, in Führung zu gehen. Wir sind gut zurück gekommen durch ein schönes Tor von Kevin. Das ist gut gelungen. Speziell in der zweiten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel von uns gesehen, durchaus mit der Chance, in Führung zu gehen. Wir sind durchaus nicht unzufrieden mit dem Punktgewinn. In Freiburg ist es schwer zu spielen, von daher können wir mit dem Punkt heute sehr gut leben."

Zur Auswechslung von Pirmin Schwegler noch vor der Pause sagte Gisdol: "Ich hatte das Gefühl, dass er beim nächsten Spiel Gelb-Rot bekommt, deshalb habe ich ihn ausgewechselt. Für mich war es da an der Zeit, zu wechseln. Dieses Risiko wollte ich nicht eingehen..."

Zum Gegentor sagte Gisdol: "Die Standards sind unheimlich schwer zu verteidigen. Wir waren einmal einen Tick schläfrig und zack ist der Ball im Tor. Dass uns das nicht ein zweites Mal passiert ist, da hat es die Mannschaft gut gemacht. Über den Rest der Verteidigung der Standards bin ich zufrieden. Das ist eine unblaubliche Stärke dieser Mannschaft."