Trainer der TSG Hoffenheim über den bislang erfolglosen Stürmer

Foto: APF

"Bislang," so Markus Gisdol, "waren die Leistungen von Kevin Kuranyi noch nicht sonderlich herausragend. Allerdings haben wir damit auch noch nicht gerechnet. Wir müssen ihn da ein wenig ihn Schutz nehmen, er ist eben erst sehr spät gestartet." Allerdings ist der Stürmer "natürlich in der Lage Verantwortung zu übernehmen. Da sehe ich nicht nur die Position auf dem Spielfeld, sondern insgesamt." In der zukünftigen Entwicklung des Spielers bei der TSG sieht der 46-Jährige einige Parallelen zu früheren Akteuren. "Es war öfters so, dass Spieler bei uns etwas länger gebraucht haben, deshalb sollte man mit voreiligen Urteilen vorsichtig sein," so Gisdol. "Kevin bringt sich zu 100 Prozent ein."