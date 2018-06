1899 Hoffenheims Trainer nach dem 2:3 gegen Hertha

1899 Hoffenheims Trainer Markus Gisdol sagte nach dem Spiel: "Was wir uns heute vorgenommen haben, haben wir speziell in der ersten Halbzeit total vermissen lassen. Die ersten 45 Minuten waren kein guter Auftritt von uns. Ich habe in der Phase die Variabilität in unserem Aufbauspiel vermisst. Der Rückstand zur Halbzeit war verdient. Wir konnten dann besser ins Spiel kommen und haben viel variiert. Es ist unglaublich bitter, wenn du dann wieder einen Elfmeter gegen dich bekommst, der keiner ist. Trotzdem kommen wir zurück und machen das 2:2. Es ist zu einfach und zu billig, wenn wir durch einen hohen Ball das 2:3 bekommen. Trotzdem hatten wir dann auch noch die Chance. Insgesamt war es ein Spiel, wo wir maximal einen Punkt verdient gehabt hätten. Es sollte heute nicht sein."

Zum 2:2 sagte der Trainer: "Sicher ist, dass der Spieler nicht in unserem Fünfmeterraum nicht aufs Tor köpfen darf. Diese Szenen kommen zu häufig bei uns vor, wo wir durch einfache lange Bälle in Schwierigkeiten geraten. Das hat nichts mit taktischem Verhalten zu tun. Zwischen den Pfosten gilt Manndeckung, da musst du den Gegner wegmachen. Wir kommen ja auch nicht ran, weil der Gegner sich dazwischen haut. Solche Tore tun weh, weil sie sich um den Lohn unserer Arbeit bringen. Wir haben heute nichts in der Hand. Das tut der Mannschaft weh. Vielleicht gehören solche Rückschläge und Fehler zur Entwicklung unserer Mannschaft dazu. Da müssen wir ran und es in den nächsten Wochen besser machen."

Und zur Leistung des Schiedsrichters, der der TSG einen Handelfmeter verwehrte, sagte Gisdol: "Irgendwie nervt es mich langsam total. Nach jedem Spiel muss ich über die Leistung des Schiedsrichters reden und ich bleibe immer ruhig. Ich habe mir vorgenommen, heute auch ruhig zu bleiben. Irgendwie kannst du es langsam nicht mehr ertragen!"