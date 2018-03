Im "Endspiel um Europa" baut der TSG-Coach auf die eigenen Fans

Vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund appelliert TSG-Trainer Markus Gisdol an die eigenen Fans: "Ich hoffe auf eine wahnsinnige Unterstützung. Eine total euphorische Stimmung ist das, was wir brauchen." Der "zwölfte Mann" sein nun gefordert. Mit einem Sieg gegen Dortmund kann 1899 Hoffenheim der Europa-League einen großen Schritt näher kommen. Gisdol: "Es sind noch vier Spiele und wir können all das, wofür wir die ganze Saison hart gearbeitet haben, veredeln. Jetzt geht’s drum!"

Verzichten muss die TSG in der ausverkauften Rhein-Neckar-Arena auf den gelbgesperrten Tobias Strobl und den Langzeitverletzten Niklas Süle.