Das erste Statement des Hoffenheim-Trainers nach dem Unentschieden in Wolfsburg

Markus Gisdols erstes Statement nach dem 2:2 der TSG 1899 Hoffenheim beim VfL Wolfsburg: "Wir haben einen relativ nervösen Start von uns gesehen und sind in dieser Phase in Rückstand geraten. Dann haben wir es aber ganz gut geschafft, das Spiel zu kontrollieren Und haben dann sogar die Führung geschafft. In dieser Phase hat sich das Spiel so ein bisschen entschieden. Hätten wir in diesem Moment das 3:1 machen können, dann wäre das Spiel zu gewesen. Aber man muss auch so ehrlich sein, dass die Wolfsburger uns ständig auch beschäftigt haben und von daher, denke ich, geht das 2:2 in Ordnung."