Markus Gisdol schonte seine Stars zum Unmut vieler Fans

Samstagabend, 19.45 Uhr in einem entlegenen Gang in der SAP Arena. Ein Häufchen Journalisten wartet auf der eigens für Markus Gisdol eingerichteten "Presserunde". Die anderen Trainer plaudern gemütlich in der Arena, zwischen Autogrammeschreiben und Zugucken. Gisdol nicht. Hoffenheims Pressesprecher Holger Tromp gibt letzte Empfehlungen für die Gesprächsführung. Der Trainer sei nicht schlecht drauf, aber er wolle auch nicht ewig reden.

Gisdol kommt sechs Minuten zu spät, gibt jedem die Hand, "alles Gute im neuen Jahr", beantwortet knappe acht Minuten geduldig alle Fragen und schreitet wieder in seine Mannschaftskabine.

Von draußen dringt währenddessen dumpf der Jubel der Fans des SV Waldhof und des FSV Frankfurt herüber. Deren Fans haben Grund zu feiern. Der Hoffenheimer Anhang nicht. Gisdol erklärt derweil fernab von allen Blicken: "Früher war Hallenfußball noch populärer. Aber der Masters Cup und das alles ist ja eingeschlafen." Für den Trainer der TSG 1899 Hoffenheim, die immerhin Gastgeber des Turniers ist, passt die Veranstaltung "nicht in den Zeitrahmen der kurzen Vorbereitungsphase". Gisdols Urteil: "Hallenfußball ist eine nette Nebenerscheinung. Ich gebe ihm aber keine große Zukunft."

Hoffenheim tritt ohne seine Bundesliga-Stars an. Jeremy Toljan und Robin Szarka sind die einzigen beiden Akteure, die in der Vorrunde in der Liga spielten. Niklas Süle und Bruno Nazario waren auch vorgesehen, hatten sich kurz zuvor aber verletzt. Sie erscheinen zusammen mit Kai Herdling immerhin in der Halle. Stars wie Volland, Modeste, Firmino und Co. sind zu Hause geblieben. "Wir wollen kein unnötiges Risiko eingehen", erklärt Gisdol: "Wenn man nur eine geringe Zeit an Vorbereitung hat, muss man aufpassen." Die Haltung des Trainers ist nachvollziehbar. In drei Wochen startet die Bundesliga-Rückrunde, und um sich aus dem Abstiegskampf heraushalten zu können, braucht Hoffenheim jeden Mann.

Für das, was Gisdol einen "Nebeneffekt" nennt, haben viele seiner Fans allerdings bis zu 40 Euro bezahlt. Einige Anhänger im TSG-Fanblock zeigen Verständnis, bei einer überwiegenden Mehrheit macht sich jedoch Enttäuschung breit über das Auftreten der Kraichgauer. "Ich habe 18 Euro für meine Karte bezahlt, und ich finde es schade, dass eigentlich keine Stars aus der ersten Mannschaft dabei sind", sagt Dennis Deppe aus Erbach. Gerd Nees aus Philippsburg sieht es ähnlich: "Ich bin enttäuscht und habe mehr erwartet. Sie hätten ruhig den einen oder anderen mitnehmen können." Und ein Familienvater aus Sinsheim schimpft beim Verlassen der Arena: "Die Kinder kommen in die Halle, um ihre Idole zu sehen - und dann spielt nur die C-Mannschaft."

Turnierleiter Otmar Schork wollte sich zum Verhalten der Gastgebermannschaft in der Halle ihres eigenen Hauptsponsors SAP lieber nicht äußern. "Ich kann eigentlich nur so viel sagen: Es hat jedem missfallen, glaube ich."

Zum Auftreten der TSG an diesem Abend passt, dass Gisdol als einziger von fünf Trainern dem Arena-Fernsehen ein Interview für die Fans in der Halle verweigert. Doch was hätte er zur sportlichen Leistung seines Teams auch sagen sollen? In 80 Minuten Hallenfußball sieht es lange so aus, als bliebe Kevin Akpogumas Eigentor gegen Frankfurt der einzige Treffer, den die TSG erzielt. Drei Spiele hintereinander verliert der Turnierfavorit torlos gegen den Karlsruher SC (0:1), den SV Sandhausen (0:2) und den FSV Frankfurt (0:4). Peinlich ist das.

Im letzten Spiel gelingt dem A-Jugendlichen Benjamin Trümner der Ehrentreffer, aber auch die Partie gegen die drei Klassen niedriger spielenden Waldhöfer geht mit 1:2 verloren. Hoffenheim scheidet als Letzter aus.

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott bekanntlich nicht zu sorgen."Ohne Wiese habt ihr keine Chance", singen die Fans der vier anderen Teams in der Arena über die Köpfe der Hoffenheimer hinweg.

Am Montag startete die TSG in San Pedro del Pinatar (Spanien) ins Trainingslager. Ab jetzt sind alle vorgesehenen Stars wieder an Bord.

Hoffenheim: Alexander Stolz, Marvin Schwäbe; Kevin Akpoguma, Vincenzo Grifo, Robin Szarka, Kenan Karaman, Jeremy Toljan, Andreas Ludwig, Nikolai Rapp, Baris Atik, Benjamin Trümner, Ötztürk Erdal.