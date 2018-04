Markus Gisdol in der ARD-Sportschau gegen den Schiedsrichter im Spiel bei Eintracht Braunschweig

Lange hielt 1899 Hoffenheims Trainer Markus Gisdol in dieser Saison trotz einiger Fehlentscheidungen still, nun scheint das Fass kurz vor Weihnachten übergelaufen. Bei der 0:1-Niederlage bei Eintracht Braunschweig hatte die TSG wieder einmal mit Schiedsrichter-Entscheidungen zu hadern. Es gab einige strittige Strafraum-Szenen. Eintracht Braunschweig bekam einen regulären Treffer nicht anerkannt. Beim zum Elfmeter führenden Freistoß stand der gefoulte Braunschweiger im Abseits. Zudem hätte es gegen Schipplock und Firmino zwei Strafstöße für die TSG geben können. Grund genug für Gisdol, sich erstmals öffentlich über die Schiedsrichterleistung zu beschweren. In der "ARD-Sportschau" kommentierte der TSG-Trainer: "Ich frage mich, ob der Schiedsrichter heute Bundesliganiveau hatte. Das geht einfach nicht! Es waren einfach krasse Fehlentscheidungen die dazu geführt haben, warum du heute 0:1 verlierst." Schiedsrichter der Partie war Guido Winkmann aus Kerken, der seit 2008 in der ersten Liga pfeift.