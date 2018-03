Trainer der TSG Hoffenheim mit dem 2:2 nicht zufrieden

In letzter Minute kassierte die TSG das Gegentor zum 2:2 gegen den VFB Stuttgart und kommt damit nicht wirklich von der Stelle. Nach dem Spiel überwiegt für Trainer Markus Gisdol "die Enttäuschung." Man wollte den Gegner aus Schwaben "aus einem kompakten Mittelfeldpressing heraus nicht in die Karten spielen." In der ersten Halbzeit sei das "gut gelungen." Die spielentscheidende Phase war für den 46-Jährigen die Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit, in denen man "am Drücker war. Wir hatten zwei hundertprozentige Chancen, die wir nicht gut ausgespielt haben. Da müssen wir erhöhen." Schlussendlich könne er mit dem "einen Punkt nicht so viel anfangen. Es überwiegt die Enttäuschung." Auch er könne sich "nicht erklären" warum die Mannschaft immer wieder Führungen aufgibt. "Das wird nicht ewig so weitergehen. So ist unser Sport nun mal." Man könne "nicht mehr machen, als noch einen Abwehrspieler zu bringen, um die Führung zu verteidigen."