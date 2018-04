Markus Gisdol über die Wechselgerüchte zu Roberto Firmino

"Das Thema ist immer da, solange ich hier mit Roberto und Kevin arbeite", sagt TSG-Trainer Markus Gisdol am Donnerstag mit einem müden Lächeln. Mal wieder wird über den Abgang eines seiner Besten spekuliert. Dieses Mal geht es wieder um das Interesse europäischer Top-Klubs an Roberto Firmino. "Man hat grad mal Glück, wenn man den 31.8. hinter sich gebracht hat, dann hat man Ruhe bis Oktober. Im November fangen schon wieder die Nachfragen an. Im Winter ist es Thema. Vielleicht hat man grade im Februar noch Ruhe. Ab März wird wieder spekuliert. Solange Roberto und Kevin bei Vereinen spielen, wie wir es sind, wird viel spekuliert. Das betrifft nicht nur uns. Wir müssen professionell umgehen. Die Spieler können damit gut umgehen. Sie haben gezeigt, dass sie trotzdem immer gute Leistungen bringen können. Es gehört irgendwo zum Geschäft dazu."

Doch wie realistisch ist, dass Firmino über den Sommer hinaus tatsächlich im Kraichgau bleibt? Gisdol: "Kann ich aktuell nicht einschätzen. Wir haben uns letztes Jahr nicht treiben lassen und versuchen es dieses Jahr ähnlich anzugehen. Aber eines muss klar sein: Wenn uns so ein Spieler verlässt, darf die Welt nicht untergehen. Es ist anderen Klubs auch schon passiert, dass sie Leistungsträger verlieren. Das wird irgendwann bei uns auch mal der Fall sein. Es braucht niemand zu glauben, dass man so Spieler eins zu eins ersetzen kann. Das ist der Wahnwitz, wo sich manche verrückt machen. Dann muss man manche Dinge anders aufstellen. Jetzt darüber zu spekulieren, macht aber keinen Sinn, weil wir es nicht wissen."

Zu dem Artikel in der Bild-Zeitung, wonach es ein Versprechen gegeben haben soll, dass Firmino bei der Einigung zweier Klubs im Sommer die TSG verlassen dürfe, sagte Gisdol: "Das ist ja eine schöne Geschichte. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Spieler wechselt, wenn sich zwei Vereine nicht einigen."