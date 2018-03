Markus Gisdol hat als Trainer einen starken Punkteschnitt

Seit 643 Tagen ist Markus Gisdol laut transfermarkt.de nun im Amt bei der TSG 1899 Hoffenheim. Und er ist so erfolgreich, wie nur zwei weitere große Namen auf der TSG-Trainerbank. Mit einem Punkteschnitt von 1,57 Punkten pro Partie belegt Gisdol Rang drei hinter Ralf Rangnick (1,69) und Weltmeister Co-Trainer Hansi Flick (1,59). Damit hat Gisdol in kürzester Zeit die erfolglosen Trainer Markus Babbel (0,97), Marco Kurz (0,8), Holger Stanislawski (1,38) und Marco Pezzaiuoli (1,0) hinter sich gelassen.

In der Fußball-Bundesliga ist Markus Gisdol nach dem Punkteschnitt sogar fast gleichauf mit Ralf Rangnick. Rangnick absolvierte nämlich 85 Spiele als TSG-Trainer in der Bundesliga (den Rest in Pokal, 2. Liga und Regionalliga) und holte 122 Punkte, also 1,44 Punkte im Schnitt. Gisdol holte in 59 Bundesligaspielen 84 Punkte, also 1,42 Punkte im Schnitt und liegt damit nur noch hauchdünn auf Rang 2.

Auch was die Amtszeit angeht, belegt Gisdol Rang drei hinter Rangnick (1645 Tage im Amt) und Flick (1967 Tage im Amt).