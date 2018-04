TSG 1899 Hoffenheim vielleicht nochmal auf dem Transfermarkt aktiv

Nach dem enttäuschenden Pokal-Aus blickt sich die TSG Hoffenheim wohl noch einmal auf dem Transfermarkt um. Nach Berichten des "Kicker" stehen dabei vor allem zwei Spieler im Fokus der TSG: Gladbachs Branimir Hrgota und Herthas Nico Schulz. Der Schwede Hrgota kann sowohl die beiden offensiven Außenpositionen als auch das Sturmzentrum besetzen. In 60 Bundesligaspielen für die Gladbacher hat er bislang sieben Tore erzielen können. Der Vertrag des 22-jährigen schwedischen Nationalspielers läuft noch bis 2016.

Mit Nico Schulz haben die Kraichgauer ein Berliner Urgestein im Visier. Der ebenfalls 22-jährige gebürtige Berliner hat in seiner Karriere für keinen anderen Verein als die Hertha gespielt. In 97 Bundesligaspielen für die Alte Dame gelangen ihm zwei Tore. Der Vertrag des deutschen U21-Nationalspielers in Berlin läuft ebenfalls noch bis 2016. Er wird von der Beraterfirma ROGON vertreten, die in Hoffenheim bestens vernetzt ist.

Trainer Gisdol sagte zu den Transfergerüchten man "beobachte den Markt" allerdings müsse "auch alles passen." Man werde nicht "um jeden Preis" noch einen Spieler verpflichten Angesprochen auf Hrgota und Schulz meinte er schmunzelnd "50 Prozent der Spieler sind für uns interessant." Wen der beiden er meinte, ließ er offen.