von Patrick Mitschke

Seit kurem steht fest, dass Nadiem Amiri seinen Vertrag im Kraichgau nicht verlängern wird. Der U21-Nationalspieler wird weiterhin heftig von RB Leipzig umworben, wo er wohl ein deutliches Gehaltsplus verzeichnen könnte. Damit die TSG mit Amiri, dessen Vertrag 2018 ausläuft, noch Geld verdienen kann, müsste man den Offensivspieler noch in diesem Sommer abgeben. Für diesen Fall beschäftigt man sich schon mit etwaigen Nachfolgern. Einer könnte Max Mayer sein, der seinen Vertrag in Schalke ebenfalls nicht verlängern wird. So berichtet der "Kicker" von einem Interesse aus Hoffenheim. Der 21-Jährige hat bei den Knappen ebenfalls ein Arbeitspapier bis 2018 und könnte Amiris Lücke füllen.

Während es bei Mayer noch Überlegungen sind, steht die Verpflichtung von Serge Gnabry offenbar kurz vor dem Abschluss. Laut der "Sport Bild" ist sich die TSG mit dem Spieler und Werder Bremen einig, offenbar geht es nur noch um die Verkündung des Transfers, da die Bremer gerne direkt einen Nachfolger für den Offensivspieler verkünden wollen. Gnabrys Vertrag läuft zwar noch bis 2020, allerdings gibt es wohl eine Ausstiegsklausel, die rund acht Millionen Euro beträgt.