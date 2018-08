Neue Meinungen zum 0-0 der der Hoffenheimer beim 1. FC Nürnberg

Klicken Sie hier und sagen Sie uns Ihre Meinung !!!

Der Akademiker-Fanclub schreibt:

"Wir haben eine individuell starke Mannschaft und es ist Aufgabe des Trainerstabes, dieses Potenzial so zusammenzusetzen, dass daraus auch ein spielstarkes Kollektiv wird. Machen hierbei Einzelne nicht mit, müssen sie gehen. Sind es viele, sind sie nicht das Problem!"

Vollständige Analyse auf der Internetseite des Akademiker-Fanclub hier !

Marinos schreibt:

"Seit Wochen nutzen wir unsere Chancen nicht mehr, wir treffen nicht mal das mehr oder weniger leere Tor. Gegen Freiburg muss ein Heimsieg her, das würde der Mannschaft und uns Fans gewaltig helfen. Aber, warum erreicht RR die Mannschaft nicht mehr, wo ist der Biss und die Leidenschaft die wir früher gesehen haben? Rangnick´s Zeit ist vorbei, wir verdanken Ihm viel, aber langsam sollte er seine Sachen packen, meine Meinung!"

Daniel Sommer schreibt:

"An sich war das ein relativ gutes Spiel unserer Jungs. Hinten relativ sicher gestanden und nach vorne eigentlich relativ viele gute Aktionen. Nur der letzte Pass, die letzte Flanke kommt jetzt schon seit ein paar Spielen einfach nie und wenn wir irgendwie mal durchkommen, wie in der ersten Halbzeit, schaffen es zwei Spieler aufs quasi leere Tor nicht zu treffen.

Was mich an dem Spiel aber wirklich gestört hat waren andere Dinge.

1. Warum wechselt Rangnick Ibisevic für Tagoe aus? In unserer Situation werden wir höchstwahrscheinlich mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben, da kann man doch auch mal Risiko gehen. Ein Stürmer ist bei uns im Moment dermaßen verloren da vorne und der Prince kann in seinen 15-Minuten-Einsätzen auch nicht zeigen was er kann.

2. Warum spielen ein Eduardo und ein Salihovic noch von Anfang an? Seit Wochen spielen wir ungefähr mit der gleichen Startformation, egal wie miserabel manche Spieler derzeit spielen. Salihovic hatte gestern wenigstens in der ersten Halbzeit ein paar gute Aktionen, aber Eduardo steht seit Wochen nur noch neben sich und rennt nach jeder Auswechslung direkt in die Kabine. Mit so einer Disziplinlosigkeit und "Scheiß-egal-Einstellung" würde in der A-Klasse kein einziger Spieler in der nächsten Woche wieder auf dem Platz stehen. Das einzige Argument, dass ich hier verstehen würde, wäre ihn spielen zu lassen, dass er mit zur WM darf und man ihn teurer verkaufen kann. Ich bin heilfroh, wenn der Störenfried weg ist nächste Saison.

3. Warum will denn jeder den Ball ins Tor tragen? Ich glaube Maicosuel könnte frei vorm Tor stehen und würde noch quer spielen. Ein Almeida zieht halt auch mal aus 20 Metern ab, aber das würde bei uns kein einziger Spieler machen. Vielleicht könnte man im Training mal vermehrt den Torabschluss trainieren, der ist nämlich quasi nicht vorhanden.

Ich hoffe gegen Freiburg platzt der Knoten endlich mal wieder. Ein Großteil der Mannschaft strengt sich seit dem Mainz-Spiel wirklich an, um mal wieder was zu reißen. Es fehlt derzeit noch ein wenig das Glück."

