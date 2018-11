von Patrick Mitschke

Nun also doch: Nach einem wochenlangen Hin und Her wird Serge Gnabry in der kommenden Spielzeit das Hoffenheimer Trikot tragen. Der seit Freitag 22-Jährige wechselt für ein Jahr auf Leihbasis aus München in den Kraichgau. Nachdem die TSG das Kauf-Rennen um den U21-Europameister verloren hatte, verstärkt Gnabry die Hoffenheimer immerhin für ein Jahr. Manager Rosen ist erfreut „die Personalie, die von großer öffentlicher Aufmerksamkeit begleitet wurde, nun positiv abgeschlossen zu haben.“ Gnabry könne „dem Spiel der TSG eine weitere Komponente geben. Er ist ein enorm schneller und torgefährlicher Spieler. Er hat sich schon „früh in den Gesprächen für Hoffenheim begeistert.“

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge bestätigte dies. „Es war der ausdrückliche Wunsch von Serge, noch für ein Jahr ausgeliehen zu werden, damit er mehr Spielpraxis erhalten könne. Das ist in meinen Augen in Hoffenheim auch auf hohem Niveau gewährleistet. Nach einem Jahr wird Serge Gnabry zum FC Bayern zurückkehren.“ Schon einmal haben die beiden Parteien gute Erfahrungen mit einem Leihgeschäft gemacht, 2011 war David Alaba für ein halbes Jahr an die TSG verliehen worden. Gnabry war im vergangenen Jahr nach Bremen gewechselt und hatte dort in 27 Bundesligaspielen überzeugen können (Elf Tore, drei Vorlagen).