1899 Hoffenheim gewinnt vierten Test mit 3:1

Einen Hauch von Europa-League-Atmosphäre gab es am gestrigen Sonntag im letzten Testspiel vor dem Bundesliga-Start nach der Winterpause für die TSG 1899 Hoffenheim. Denn der rumänische Vizemeister und Pokalsieger Astra Giurgiu präsentierte sich im Dietmar-Hopp-Stadion, jene Elf von der Donau, die in der Qualifikation immerhin Olympique Lyon aus dem Wettbewerb warf und dann in der Gruppenphase gegen Red Bull Salzburg, Celtic Glasgow und Dinamo Zagreb scheiterte. Insofern ließe sich ja schlussfolgern: "Hoffe" ist inzwischen reif fürs internationale Geschäft, weil man Giurgiu mit 3:1 (0:0) zurück auf die Heimreise in die große Walachei schickte.

Doch der Begriff "Europa League", in die seinerzeit Ex-Trainermanager Markus Babbel vorstoßen wollte, ist rund um den Dorfklub unverändert ein Tabuwort...