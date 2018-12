von Patrick Mitschke

Eine mittelgroße Vorentscheidung hätte die TSG Hoffenheim am Sonntag mit einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach herbeiführen können. Mit dann sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz und dem besseren Torverhältnis in der Hinterhand wäre der Mannschaft von Julian Nagelsmann der Klassenerhalt kaum noch zu nehmen gewesen. Doch auch mit der 1:3-Niederlage hat sich die Lage nicht dramatisch verschlechtert. Da die Konkurrenz rund um Bremen, Darmstadt und Stuttgart ebenfalls kollektiv patzte, ist die Lage im Tabellenkeller unverändert. Drei Spieltage vor Schluss steht die TSG weiterhin mit drei Punkten Vorsprung und dem besseren Torverhältnis auf einem Nichtabstiegsplatz. Der erste Matchball wurde am Samstag zwar vergeben, doch weitere werden folgen.

Auch Julian Nagelsmann wollte die Niederlage gegen Bremen keineswegs überbewerten. "Es ist kein großer Rückschlag für unser Ziel, in der Liga zu bleiben. Es ist nicht so, dass wir sagen, jetzt wird es eng", sagte der Trainer gegenüber der "Bild" und rechnete auch gleich vor. "Wenn wir vier Punkte holen, sind unsere Chancen sehr, sehr gut in der Liga zu bleiben. Wir wollen aber mehr als diese vier Punkte holen." Die verbleibenden Gegner an den letzten drei Spieltagen, scheinen dieses Vorhaben durchaus möglich zu machen. Zunächst erwartet die TSG den Aufsteiger aus Ingolstadt, dann geht es nach Hannover zu den 96ern, die seit dem Wochenende bereits als Absteiger feststehen. Am letzten Spieltag hat man schließlich ein Heimspiel gegen Schalke 04 vor der Brust.

Mut macht allen Fans und Anhängern der TSG vor allem die Art und Weise, wie die Mannschaft in den letzten Spielen aufgetreten war. Auch gegen den Champions-League Teilnehmer aus Gladbach waren die Kraichgauer nicht chancenlos und erspielten sich in der zweiten Halbzeit einige Chancen. "Wir können mitnehmen, dass wir eine Vielzahl von Chancen herausgespielt haben", merkte auch Nagelsmann an. Gegen Ingolstadt wird es dann wichtig sein, diese Chancen auch zu nutzen, damit die ersten drei von möglichen vier bereits am Samstag (15.30 Uhr/Sky) eingefahren werden.