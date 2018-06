von Patrick Mitschke

Süle + X. So könnte man die Abwehrformation der Hoffenheimer in dieser Spielzeit beschreiben. Eigengewächs Niklas Süle, der erst vor wenigen Tagen seinen Verbleib im Kraichgau bestätigt hat, stand bis auf den letzten Spieltag gegen den FC Schalke 04 immer auf dem Platz. In 34 Einsätzen gelang ihm eine Vorlage. Auf immerhin 29 Einsätze kam Neuzugang Pavel Kaderabek, der ebenfalls eine Vorlage verbuchen konnte. Komplettiert wurde das Duo zumeist von Fabian Schär oder Ermin Bicakcic, auf der linken Verteidigerposition teilten sich Jin-Su Kim und Jeremy Toljan die Einsatzzeiten.

Name Einsätze Spielminuten 1. Niklas Süle 34 3060 2. Pavel Kaderabek 29 2316 3. Fabian Schär 25 1786 4. Ermin Bicakcic 22 1628 5. Jeremy Toljan 19 1577 6. Jin-Su Kim 15 1315

Quelle: transfermarkt.de; Das Pokalspiel wurde mit einberechnet.