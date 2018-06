Die TSG 1899 Hoffenheim vor dem letzten Spieltag in Dortmund

Ganz Fußball-Deutschland blickt am Samstag auf den knüppelharten Abstiegskampf der 50. Bundesliga-Saison - und auch auf den denkbaren Dreiervergleich zwischen Fortuna Düsseldorf (30 Punkte), dem FC Augsburg (30) und der TSG 1899 Hoffenheim (28). Aus Sicht des Kraichgauklubs, der morgen (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) bei Borussia Dortmund im Tollhaus namens Signal Iduna Park vor einer wahren Herkulesaufgabe steht, wird es vor allem auch darum gehen, wie die junge Truppe von Trainer Markus Gisdol mit dem ganzen Drumherum im Tempel der Schwarzgelben klar kommt. "Wir müssen", sagte Gisdol bei der Pressekonferenz, "wir müssen den Fokus allein auf uns legen und dem Druck des BVB standhalten, der auch über die Zuschauer erzeugt wird."

Gisdol selbst, der von der Bank aus das siebte Mal die Hoffenheimer Geschicke leiten wird, gibt sich keinerlei Illusionen hin. Borussia wird keine Geschenke verteilen oder eine Woche vor dem Champions-League-Finale gegen den FC Bayern München in London (25. Mai) auf einen Energiesparmodus umschalten. "Sie werden in ihrer Bestbesetzung antreten", glaubt Gisdol, "und jeder von ihnen wird sich in den Vordergrund spielen wollen, das macht unsere Aufgabe nicht leichter. Aber es gibt in jedem Spiel eine Chance."

Die Bilanz des vierten TSG-Trainers ist bis dato ausgeglichen. Zwei Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen hat das Team unter seiner Regie vorzuweisen. "Die letzte Partie hat schon sehr wehgetan", blickt er etwas finsterer als üblich drein, "vor allem vom Ergebnis her." In der Tat: Das 1:4 gegen den Hamburger SV trägt tragische Züge, denn hier wurde der Sprung auf den Nichtabstiegsrang verpasst, was den Hoffenheimern gewaltig Rückenwind und Selbstvertrauen vor dem letzten Spieltag gegeben hätte. Hätte, wäre, wenn - "Hoffe" trat in diesem schwierigen fünften Erstliga-Jahr nie konstant auf und hatte enorm unter dem katastrophalen Saisonstart bei gleichzeitig überhöhtem Erwartungshorizont zu leiden.

Kalter Kaffee - die sportliche Situation ist vor dem Kehraus in Dortmund so wie sie ist. Gisdol gab am Donnerstag zu Protokoll, dass er natürlich über die jeweiligen Spielstände in Augsburg (gegen Fürth) und Hannover (gegen Düsseldorf) informiert werden möchte. "Aber richtig im Kopf habe ich, dass wir gewinnen müssen", so Gisdol betont realistisch vor einer Alles-oder-Nichts-Konstellation.

Personell muss die TSG auf Mittelfeldrackerer Tobias Weis (Bauchmuskelzerrung) verzichten. Zurück ins Team kehren Jannik Vestergaard nach seiner Gelbsperre, Eugen Polanski und Daniel Williams. David Abraham ist nach seiner Gehirnerschütterung auf dem Weg der Besserung - und so spricht alles für das Tandem Abraham/Vestergaard in der Innenverteidigung. Unaufgeregt reagierte Vestergaard auf die Herausforderung gegen die pfeilschnelle Abteilung Attacke um Lewandowski, Reus und Co.: "Respekt ja, aber Angst habe ich keine. Es ist trotz allem nur ein Fußballspiel, und meine Aufgabe ist es, einen wie Lewandowski vom Toreschießen abzuhalten."

Hoffenheim will keinen Hurrastil an den Tag legen, aber eben auch keine reine Abwehrschlacht zeigen. Gisdol dazu: "Unterm Strich ist es wichtig, die richtige Balance zu finden." Sympathiebonuspunkte von BVB-Trainer Jürgen Klopp darf die TSG kaum erwarten. "Ich würde Augsburg den Klassenerhalt gönnen. Sie hatten die schlechteste Ausgangsposition und sind am besten damit umgegangen", sagte Klopp fast zeitgleich bei der PK der Dortmunder.

"Hoffes" Mäzen Dietmar Hopp wird auf den Höllentrip verzichten. Ein Kabinenbesuch des größten TSG-Fans sei deshalb "nicht geplant" (Gisdol). Ob Rettung, Relegation oder Abstieg - 1899 steht vor einem kritischen Punkt in seiner jungen Klubgeschichte. "Ein Wunderheiler wurde noch nicht bestellt", konstatierte Gisdol. Doch wie schrieb Focus-Herausgeber und Bayern-Aufsichtsratsmitglied Helmut Markwort: "Fußball ist ein überschaubares Drama mit offenem Ende." Diesmal für Düsseldorf, Augsburg und Hoffenheim.