Die TSG hat ihre Transferbemühungen beendet. Der Isländer Gylfi Sigurdsson wird die Kraichgauer verstärken

Lange hat die TSG nach der richtigen Verstärkung in der Offensive gesucht, jetzt ist sie gefunden. Nach Informationen von 1899aktuell.de wechselt der Isländer Gylfi Sigurdsson in den Kraichgau. Der Deal ist fix! Der 20-jährige Sigurdsson stand zuletzt beim englischen Zweitligist FC Reading unter Vertrag und gilt als eines der größten Talente im isländischen Fussball. Für Reading erzielte Sigurdsson in 48 Zweitligaspielen 18 Tore und 10 Vorlagen und fiel zuletzt im U21-Länderspiel der Isländer gegen Deutschland auf, als er ein Tor selbst erzielte und einen weiteren Treffer vorbereitete. Der 1,86m-große Isländer gilt als sehr variabel, kann sowohl im Sturm als auch im Mittelfeld eingesetzt werden. Letzte Details müssen noch geklärt werden. Angeblich soll der 20-Jährige einen Vier-Jahres-Vertrag bei der TSG erhalten. Die Bestätigung des Vereins wird am Dienstag erwartet.