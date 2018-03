Eine Zwischenbilanz der Neuverpflichtungen der TSG Hoffenheim

Foto: APF

Er ist der Neuzugang der TSG, der bislang die meisten Spielminuten bekam. Seit seinem Wechsel von Sparta Prag stand Pavel Kaderabek in allen Pflichtspielen der Hoffenheimer über neunzig Minuten auf dem Platz. Rund dreieinhalb Millionen Euro überwies man in die tschechische Hauptstadt um einen Spieler zu bekommen, der spätestens seit seinen überzeugenden Auftritten bei der U21-Europameisterschaft auf dem Zettel einiger Klubs gestanden hatte. Jedoch gelang es dem Tschechen im Kraichgau noch nicht, an die starken Leistungen der Endrunde in seinem Heimatland anzuknüpfen. Er hat das Potenzial über die rechte Außenbahn ein wichtiger Part im TSG-Spiel zu sein. Vor allem sein bei der EM gezeigter Offensivdrang wird bei der TSG noch schmerzlich vermisst und auch seine Flanken waren bislang noch nicht sonderlich gefährlich, nicht umsonst steht beim 23-Jährigen noch immer keine Vorlage zu Buche. Auf der Rechtsverteidigerposition ist er bislang wohl vor allem aufgrund mangelnder Alternativen gesetzt und nicht, weil er mit seiner Leistung restlos überzeugte. Trotz allem hat Kaderabek die Anlagen, um den TSG-Fans in Zukunft noch viel Freude zu bereiten. Kann er wieder an die erwähnten Leistungen bei der U21 anknüpfen, ist er mit Sicherheit einer der stärksten Rechtsverteidiger in der Bundesliga.

Die Bilanz von Pavel Kaderabek:

9 Spiele 810 Spielminuten 65,9 % Passquote 63,6 % Zweikampfquote