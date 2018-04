Vukcevic, Rudy und Pezzaiuoli waren unter der Woche angeschlagen, wenigstens bei zwei gibt es Entwarnung

Marco Pezzaiuoli gab am Donnerstag gleich in mehrfacher Hinsicht Entwarnung. Er kündigte an, seinen Vertrag als Chef-Trainer endlich zu unterzeichnen und auch physisch geht es beim TSG-Coach wieder bergauf: "Ich bin wieder fit", lächelt Pezzaiuoli am Donnerstag. Eine Grippe hatte den TSG-Coach zwei Tage außer Gefecht gesetzt und sogar die Vertragsunterschrift noch einmal hinaus gezögert.

"Der Infekt geht die Runde. Im Kindergarten fehlt auch gerade die Hälfte der Kinder", so der zweifache Familienvater Pezzaiuoli. So ähnlich sieht es auch bei seinen Spielern aus. Denn neben den vom TSG-Trainer genannten Kindergartenkindern, erwischte es auch noch zwei TSG-Spieler:

"Sebastian Rudy hat auch einen leichten grippalen Infekt", so Pezzaiuoli, "er hat nur reduziert trainiert." Rudy musste am Mittwoch morgen pausieren, spielte aber nachmittags im Testspiel gegen die 1899-A-Jugend wieder mit. Ein Einsatz Rudys am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern ist nicht in Gefahr. "Nichts Wildes", findet Rudy. "Ich bin auch wieder fit", schließt er sich seinem Trainer an.

Härter erwischt hat es scheinbar Boris Vukcevic. "Er ist außer Gefecht", so Pezzaiuoli. "Er war jetzt drei Tage nicht im Training." Sein Einsatz gegen Kaiserslautern wackelt. Tendenz: eher unwahrscheinlich.