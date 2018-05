Ein Blick auf 1899 Hoffenheims Mannschaftsteile

Am Samstag startet die TSG 1899 Hoffenheim in die Vorbereitung auf die 51. Saison der Fußball-Bundesliga - mit einem enorm großen Kader. Knapp 40 Mann stehen der TSG zur Verfügung, bisher wurden Michael Gregoritsch und Sandro Wieser verliehen. Ein Blick auf die einzelnen Mannschaftsteile: Wie geht die TSG in die Vorbereitung, wo sind offene Baustellen und wer soll den Verein noch verlassen?

Im Mittelfeld hat die TSG 1899 Hoffenheim wohl den größten personellen Überschuss. Auf der 6er-Position stehen beispielsweise Weis, Rudy, Polanski, Salihovic und Acquah zur Verfügung. Daniel Williams hat den Verein aufgrund des Überangebots auf seiner Position gestern verlassen. Auch die beiden Talente für diese Position, Denis Streker und Tobias Strobl (verlängerte gestern seinen Vertrag bis 2016), kehren wohl in den Kraichgau zurück. Zudem werden die von Andreas Müller verpflichteten Biteco (18 Jahre alt) und Ponce (19) bald zur Mannschaft hinzustoßen. Mit Grifo, Ludwig, Firmino, Malbasic und Sassi stehen fünf weitere Spieler für die offensiven Positionen im Mittelfeld zur Verfügung. Auch der kürzlich verpflichtete Elyounoussi kann auf den offensiven Außenpositionen eingesetzt werden. Verliehen wurde bisher nur Sandro Wieser, mit Williams die einzigen beiden Abgänge im Mittelfeld.

Größte Stütze im System war zuletzt Sejad Salihovic, der mit 7 Toren Hoffenheims bester Torschütze der Saison und Führungsfigur in schwierigen Situationen. Auf der Doppelsechs zeigte Weis zum Saisonende eine aufsteigende Leistung, auch Sebastian Rudy kam nach seiner Verletzung unter Markus Gisdol wieder in Tritt. Härtefall wäre demnach Eugen Polanski, der um ihren Platz in der Startelf kämpfen muss. Roberto Firmino zeigte im zentralen, offensiven Mittelfeld unter Markus Gisdol auch wieder verbesserte Leistungen, er muss sein Potenzial nun über eine ganze Saison unter Beweis stellen. Auch Elyounoussi hat das Potenzial, sich einen Platz in der Startelf auf der Außenbahn zu erobern. Demnach bleiben für die übrigen Kandidaten nur noch Außenseiter-Chancen auf einen Platz in der Startelf. Die beiden von Andreas Müller verpflichteten Talente aus Südamerika sind allerdings noch nicht einschätzbar. Eine weitere Verschlankun des Kaders würde der TSG auch hier aber in jedem Fall guttun.