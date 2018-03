von Patrick Mitschke

Der Poker um Sandro Wagner ist abgeschlossen, der Poker um Kerem Demirbay geht allerdings weiter. Offenbar hat die TSG ihr Angebot für den 22-Jährigen Mittelfeldspieler auf 1,7 Millionen (plus Bonuszahlungen) erhöht, berichtet die "Bild". Der Hamburger SV erwartet allerdings noch etwas mehr. So sagte Boss Beiersdorfer: "Wenn Kerems Wechsel bis Montag nicht geklärt ist, muss er Dienstag wieder bei uns trainieren.“ Wenn er das nach Lewis Holtbys Verletzung jetzt nicht sowieso muss." Derzeit weilen die Hamburger im Trainingslager in Laax (Schweiz), Demirbay wurde allerdings aufgrund der derzeit laufenden Verhandlungen freigestellt.