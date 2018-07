von Patrick Mitschke

2013 war Kerem Demirbay nach Hamburg gewechselt um in der Fußball-Bundesliga Fuß zu fassen. Doch zunächst ging es für ihn in Liga Zwei, Kaiserslautern und Düsseldorf hießen seine Stationen. Trotz einer starken Saison in Düsseldorf mit zehn Toren in 25 Spielen, traute man dem Deutsch-Türken beim HSV die Bundesliag offenbar nicht zu und verscherbelte ihn deshalb für 1,7 Millionen Euro nach Hoffenheim, wo dieser dann das Gegenteil bewies. Nach acht Einsätzen hat er bereits drei Tore und zwei Vorlagen auf seinem Konto - und möchte am Sonntag gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber nachlegen.

"Es wird kein einfaches Spiel," sagte er selbst gegenüber dem "Kicker". "Aber ich freue mich darauf." Doch trotz der nicht erhaltenen Chance bei den Rothosen geht es dem 23-Jährigen am Sonntag nicht um Rache. "Hamburg ist der Verein, der mir als jungem Spieler die Chance eröffnet hat, Profi zu werden. Dafür bin ich dem HSV dankbar. Ich schätze und respektiere den Klub." Doch natürlich sorgt die Behandlung durch die Verantwortlichen für den einen oder anderen Funken Motivation. "Es gab schon Momente, die nicht einfach waren," beschrieb er die letzten beiden Jahre. "Speziell in meiner Zeit in Düsseldorf hat sich nie jemand aus Hamburg nach mir erkundigt. Wie es mir geht oder wie es läuft. Sie gaben mir nie das Gefühl, ihnen wichtig zu sein. Darum habe ich irgendwann den Entschluss gefasst, aus Hamburg wegzugehen." Besonders schmerzt es ihn in all den Jahren "keine Chance" bekommen zu haben. Trotzdem habe man sich am Ende "im Guten getrennt".

In der Rückschau ist für Demirbay trotzdem alles gut gelaufen. Bei der TSG gehört der derzeit zu den Überraschungen der Saison und erobert unter Trainer Nagelsmann die Liga im Sturm. Mit einer guten Leistung gegen den HSV könnte er den Verantwortlichen im Norden ihre eigenen Fehler noch einmal unter die Nase reiben.