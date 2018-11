von Patrick Mitschke

Seitdem Julian Nagelsmann die TSG Hoffenheim übernommen hat, schöpft der ganze Verein wieder Hoffnung im Abstiegskampf. Die "Rhein-Neckar-Arena" ist bislang eine Heimfestung und auch auswärts hat man beim HSV bewiesen, dass man fähig ist, in der Fremde Punkte mitzunehmen. Zwei, die exemplarisch für den derzeitigen Aufschwung stehen, sind der aus Leicester ausgeliehene Andrej Kramaric und Torwart Oliver Baumann. Beide spielen derzeit stark auf, warnen aber gleichzeitig vor der immer noch prekären Situation.

"Wichtig ist, dass wir realistisch bleiben und sagen: Okay, wir haben jetzt einen kleinen Lauf und ein paar Punkte gesammelt", sagte Keeper Baumann zur "Bild". "Aber das reicht noch nicht. Wenn wir jetzt schleifen lassen fallen wir wieder ab. Es wird eng bis zum Schluss." Diese Warnung scheint bei noch sieben ausstehenden Partien und dem derzeitigen Relegationsplatz durchaus berechtigt. Allerdings scheint die Mannschaft selbst gewillt alles für den Klassenerhalt zu geben. "Jeder bei uns glaubt daran und das ist auch die Voraussetzung und der einzige Weg, dass du es schaffen kannst. Und du brauchst Selbstvertrauen. Das haben wir durch die letzten guten Spiele", wie Kramaric der "Bild" beschrieb.

Dass der derzeitige Hoffenheimer Aufschwung eng mit Nagelsmann zusammenhängt, betonte er noch einmal. "Er brachte positive Energie in die Mannschaft und gab uns Selbstvertrauen. Das ist wohl der Grund, weshalb wir jetzt besser spielen. Man sieht ja, dass wir jetzt wichtige Punkte holen." Er selbst sei noch lange nicht bei 100% und kündigt den Fans im Kraichgau noch bessere Leistungen an. "Körperlich bin ich noch nicht voll da. Ich denke, dass ich noch besser werden kann, wenn ich da zulege, vor allem in den letzten 20 Minuten. Mit mehr Spielen und mehr Training werde ich auch mehr Kraft bekommen."

Torhüter Baumann hält den Hoffenheimer Kasten in den letzten Spielen teilweise überragend sauber. Das merkt der 25-Jährige auch selbst. "Ich denke, dass ich besser spiele als letzte Saison." Zum einen hängt das wohl damit zusammen, dass er den Abstiegsdruck aus seiner Freiburger Zeit kennt. "Es hilft, wenn du viel erlebt hast. Mich überrascht nicht mehr viel - auf dem Platz und auch drum rum." Zum anderen fruchte auch die Trainingsarbeit beim Breisacher, der in diesem Jahr 75 Prozent aller Torschüsse abwehrt (im letzten Jahr waren es noch 65%). "Die tägliche, detaillierte Arbeit mit Michael Rechner, die Konzentrations-Übungen mit unserem Psychologen Jan Mayer, die Stabilisations-Übungen - das alles hilft mir. Für mich ist es gerade in der jetzigen Situation wichtig, dass diese tägliche Arbeit etwas bringt. Es ist schön, wenn ich das dann auf den Platz bringen kann."

Gegen Köln will die TSG Hoffenheim die Heimserie ausbauen. Mit dem unter Nagelsmann neu gewonnenen Selbstvertrauen scheint ein weiterer Dreier in greifbarer Nähe.