Gisdol: "Ich weiß nicht, was am Samstag ist."

Jens Grahl oder Koen Casteels - wie wird schon TSG 1899 Hoffenheims Trainer Markus Gisdol entscheiden? Zuletzt stärkte er dem 21-jährigen Belgier als Nummer eins den Rücken, sogar der Vertrag wurde vorzeitig bis 2017 verlängert. Doch dann machten sich bei Gisdol auch Misstöne breit. "Koen ist noch kein richtig guter Bundesligatorwart", sagte er und Casteels "müsse sich erst noch beweisen".

Als Leistungsbeweis sehen viele Kritiker des jungen Belgiers die Leistung von Ersatzmann Jens Grahl (25 Jahre alt) im Pokal auf Schalke. Und nicht wenige fordern daher beim vielentscheidenden Spiel in Frankfurt einen Wechsel im TSG-Tor. "Normalerweise", hatte Gisdol aber vor dem Pokalspiel angekündigt, werde sich nichts ändern und Casteels im Tor stehen.

Macht Gisdol jetzt die Rolle rückwärts? Oder war der 3:1-Erfolg auf Schalke einfach nicht "normal"? Der "Rhein-Neckar-Zeitung" sagte Gisdol nach dem Spiel, er werde sich erst ab Donnerstag mit dem kommenden Gegner beschäftigten. Die "Bild"-Zeitung zitiert den TSG-Trainer zur T-Frage so: "Ich weiß nicht, was am Samstag ist." Lob gab es auf jeden Fall für den Torhüter, mit dem Gisdol 2010 schon zusammen in Hoffenheims U23 Oberliga-Meister wurde: "Jens hat eine gute Leistung gezeigt und gut dirigiert."