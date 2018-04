1899 Hoffenheim bestätigt Wechsel seines Torhüters - laut "Bild.de" für 1,5 Millionen Euro

Wie erwartet wird Koen Casteels die TSG verlassen. Allerdings geht der Belgier nicht zu Werder Bremen, sondern zum Liga-Konkurrenten VfL Wolfsburg. Das hat 1899 Hoffenheim heute mitgeteilt. Über die Höhe der Ablösesumme wurde nichts bekannt. "Bild.de" berichtet allerdings von einer Ablösesummer über 1,5 Millionen Euro. Beim Internetportal "transfermarkt.de" wurde der Wert von Casteels zuletzt auf 2,5 Millionen Euro geschätzt.

Hier die Mitteilung der TSG im Wortlaut:

"Casteels verlässt TSG 1899 Hoffenheim

Koen Casteels wechselt vom Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim zum Liga-Konkurrenten VfL Wolfsburg. Der ehemalige U21-Nationaltorhüter Belgiens kam im August 2011 vom KRC Genk in den Kraichgau und hatte dort noch einen Vertrag bis 30. Juni 2017. „Koen hatte zuletzt keine leichte Situation, der Wechsel wird ihm neue Perspektiven bescheren", sagt Alexander Rosen, Direktor Profifußball bei der TSG. Der 22 Jahre alte Belgier hatte sich am 6. April 2014 im Spiel der TSG bei Hertha BSC Berlin (1:1) einen Schienbeinbruch zugezogen. Nach erfolgreicher Reha sammelte er wieder Spielpraxis in der Regionalliga-Mannschaft. Casteels bestritt 39 Bundesliga- und 32-Regionalliga-Partien für die TSG 1899 Hoffenheim und stand bei zwei Pokalspielen im Tor."