1899 Hoffenheim gibt offenbar seinen Torhüter ab

"Er ist ein bisschen wie Manuel Neuer. Selbst, wenn er mal einen Fehler macht, ist er im nächsten Moment absolut wieder da. Das wird ihm große Schritte noch ermöglichen. Ich rechne mit ihm als absolutem Top-Torhüter in den nächsten Jahren. Ihm gehört die Zukunft in Hoffenheim." Das sagte 1899 Hoffenheims Trainer Markus Gisdol im Oktober 2013 über seinen damaligen Stammkeepr: Koen Casteels (siehe hier).

Im Sommer 2014 war klar: Mit der Verpflichtung von Oliver Baumann als neuer Nummer 1 für rund 6 Millionen Euro, war Casteels Zukunft im Kraichgau Vergangenheit. Nun steht der Belgier offenbar kurz vor einem Wechsel zu Werder Bremen. Laut eines Berichts der "Kreiszeitung" soll Casteels morgen den Medizin-Check bei Werder absolvieren. Im Kraichgau hat der Keeper, der in der vergangenen Saison einen Schienbeinbruch erlitt, noch einen gültigen Vertrag bis 2017. Die Verantwortlichen von Bremen wollten sich offenbar noch nicht zu dem Thema äußern.

Casteels Vertrauen im Kraichgau - auch bei Teilen der eigenen Fans - bröckelte in der Vergangenheit. Herausragende Spiele, wie etwa am letzten Spieltag der Saison 2012/13 gegen Borussia Dortmund blieben Ausnahmen. Im November 2013 Jahres klang Markus Gisdol schon so: "Er hat keine Ausreißer nach unten, aber auch noch nicht nach oben. Herausragende Fähigkeiten hat er, wir müssen ihn Stück für Stück besser machen." (siehe hier) Die Torhüter-Frage wurde zum Dauer-Thema im Kraichgau - mal wieder. Eine Woche später sagte Gisdol: "Koen ist noch kein richtig guter Bundesliga-Torhüter." (siehe hier). Auch die Wechsel zwischen Jens Grahl und Koen Casteels (siehe hier) hielten die Torhüter-Diskussion am Brodeln. Letztes Jahr erkämpfte sich Casteels dann seinen Stammplatz zurück und Gisdol forderte öffentlich von den Hoffenheim-Fans: "Koen ist unsere Nummer eins, er hat unser totales Vertrauen, etwas mehr Unterstützung würde ihm sicher sehr gut tun." (siehe hier)

Doch nach der schweren Schienbeinverletzung verlor Casteels seinen Stammplatz erneut. Im Sommer holte die TSG Oliver Baumann. Der solide und zuverlässige Jens Grahl verteidigte seinen Platz als Nummer 2, während das Talent Marvin Schwäbe sich dahinter behaupten konnte. Es scheint, als würde sich dafür nun das Kapitel Casteels in Hoffenheim schließen.