Wer steht am Sonntag in der Startelf von 1899 Hoffenheim?

14 Mal stand Niklas Süle in der Hinrunde in der Startelf, 14 Mal spielte er bis zur letzten Minute durch. Dann kam das 15. Spiel, die Begegnung gegen Eintracht Frankfurt. In der zehnten Minute zog sich der Hoffenheimer Innenverteidiger einen Kreuzbandriss zu. Er wird nicht nur beim Rückrundenauftakt in Augsburg fehlen, sondern wohl die gesamte Saison.

Für Süle rückte in den letzten beiden Bundesliga-Spielen die TSG-Allzweckwaffe Tobias Strobl in die Innenverteidigung, neben Ermin Bicakcic. Beide könnten auch am Sonntag in Augsburg in der Startelf stehen.

Möglicherweise kommt aber auch David Abraham zu einem ersten Saison-Spiel von Beginn an. Der Argentinier kam in der Hinrunde allerdings erst zu zwei Einsätzen mit insgesamt 48 Spielminuten.

Vierter Innenverteidiger im Team ist Jugendspieler Nicolai Rapp. "Er hat sich erfreulich hervor getan im Trainingslager", sagt Trainer Markus Gisdol über den 18-jährigen, der den Platz von Jannik Vestergaard einnehmen soll. "Wenn wir in den eigenen Reihen einen haben, der die Lücke schließen kann, ziehen wir ihn hoch", so Gisdol.

Wer am Sonntag in Augsburg die Innenverteidigung bildet, wollte der TSG-Coach nicht verraten. Er werde die beiden Spieler auswählen, "die am besten zueinander passen".