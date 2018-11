Wer steht am Sonntag in der Startelf von 1899 Hoffenheim?

Allzweckwaffe Andreas Beck hat wohl auch in der Rückrunde seinen Platz als Außenverteidiger sicher. Der Kapitän von 1899 Hoffenheim hat eine sehr konstante Vorrunde gespielt, sowohl auf der rechten, als auch auf der linken Abwehrseite.

Verzichten muss die TSG 1899 Hoffenheim dagegen erneut auf Neuzugang Jin-Su Kim. Er steht am Samstag im Finale des Asien Cups gegen Australien. Kim wird allerdings am Montag schon wieder im Kraichgau erwartet. Wann der Südkoreaner, der die Vorbereitung im Januar größtenteils bei der Nationalmannschaft absolvierte, ist noch offen.

Empfohlen hat sich dagegen Jeremy Toljan. Der 20-Jährige will sich endlich in der Bundesliga durchsetzen. Laut "Bild"-Zeitung soll er sogar Juventus Turin und Red Bull Salzburg in der Winterpause abgesagt haben, weil er lieber im Kraichgau bleiben will. Von Trainer Markus Gisdol gab's vor dem Rückrundenstart ein Sonderlob: "Wer sich gut gemacht hat, ist Jeremy Toljan, den wir in der Planung der Saison viel mehr auf der Rechnung hatten, die durch verschiedenste Dinge nicht zum Tragen kamen. Er ist eine richtig gute Alternative. Hoffentlich bleibt er verletzungsfrei."

Außenseiterchancen auf einen Platz hinten links in der Viererkette hat auch Sejad Salihovic. Gisdol: "Ich sehe ihn als Alternative für eine Linker-Verteidiger-Position, aber seine Stammposition ist die linke Sechs oder linke Außenposition, da fühlt er sich am wohlsten. Ich bin froh, dass er eine gute Vorbereitung absolvieren konnte und in gutem Zustand ist. Das eröffnet uns mehr Möglichkeiten."

Auf Rechts ist Sebastian Rudy der Back-Up für Beck, sollte der Kapitän doch auf Links aushelfen müssen. Auch Tobias Strobl bewies hier bereits Flexibilität und könnte aushelfen.