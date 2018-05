Wer steht am Sonntag in der Startelf von 1899 Hoffenheim?

Man könnte es fast als Luxusproblem beschreiben. Trainer Markus Gisdol hat im Angriff für eine Position drei Alternativen, die auf ähnlichem Niveau mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten spielen. Nicht umsonst traten ab und an Spekulationen hervor, einer der Stürmer - zumeist wurde über Anthony Modeste spekuliert - könne den Verein noch verlassen. Doch Gisdol wiegelt ab. Er möchte seine Angreifer behalten, um möglichst unberechenbar zu bleiben.

Zur Situation im Sturm in der Rückrunde sagt der TSG-Trainer: "Wir sind in einer glücklichen Situation, dass wir drei Spieler haben, die für uns alle drei ganz wertvoll waren in der Vorrunde. Ich hoffe, dass es so auch in der Rückrunde ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer den anderen wahnsinnig davon läuft. Adam und Anthony sind etwas weiter körperlich als Schippo, dadurch, dass er angeschlagen war, aber er macht auch deutliche Fortschritte. Auf dieser Position konnten wir davon profitieren, dass wir immer wieder einen frischen Spieler bringen konnten. Das ist wichtig, denn diese Position ist unser erster Abwehrspieler. Das ist oft entscheidend für unser Spiel, dass wir dort in gute Positionen kommen. Ich bin froh darüber, dass wir es so besetzen können."