Wer steht am Sonntag in der Startelf von 1899 Hoffenheim?

Wenn Trainer Markus Gisdol in der Hinrunde alle Spieler zur Verfügung hatte, dann setzte er meist auf das Duo Eugen Polanski und Pirmin Schwegler. Der Schweizer war zwar mit Adduktorenproblemen in die Saison gestartet und verpasste deshalb die ersten drei Bundesligaspiele, doch dann kam er in allen Begegnungen bis zur Winterpause zum Einsatz, 13 Mal sogar in der Startelf. Mindestens genauso zuverlässig setzte Trainer Markus Gisdol auf Eugen Polanski. Er war in 15 Spielen von Anfang an dabei und spielte fast immer bis zur letzten Minute. Da beide zum Rückrundenstart fit sind, werden sie wohl auch am Sonntag in Augsburg spielen.

Für Sebastian Rudy könnte das bedeuten, dass er zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen muss. Möglicherweise wird ihn der Coach auch wieder als Rechtsverteidiger einsetzen, aber ein Start im defensiven Mittelfeld ist wohl eher unwahrscheinlich. Ähnlich sieht es bei der Allzweckwaffe Tobias Strobl aus. Auch er kommt eher in der Abwehr zum Zuge, als davor.

Unklar ist noch, welche Rolle Sejad Salihovic in den weiteren Plänen des Trainers spielt. Der Bosnier kam in der Hinrunde durch eine Knieverletzung kaum zum Einsatz. "Ich bin froh, dass er eine gute Vorbereitung absolvieren konnte und in gutem Zustand ist", sagte Gisdol vor dem Rückrundenstart, "das eröffnet uns mehr Möglichkeiten". Welche der Coach meint, wird sich in den nächsten Spielen zeigen.