Der Brasilianer überzeugte gegen Schalke - Markus Gisdol hatte es schon vorher geahnt

1899 Hoffenheim ist Bayern-Jäger Nummer eins. Die TSG legt den besten Bundesliga-Start der Vereinsgeschichte hin und ist immer noch ungeschlagen. Der Vereinsrekord von acht ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge ist eingestellt.

Und gegen Schalke sah es so aus, als sei bei einem TSG-Spieler der Knoten geplatzt, der in dieser Saison bisher noch nicht richtig in Fahrt kam: Roberto Firmino. Mit zwei Vorlagen, viel Laufarbeit und Einsatz für die Mannschaft überzeugte der Brasilianer gegen S04. Davor war der Saisonstart für den Brasilianer wechselhaft. Die Konzentration auf die stabile Defensive nahm ihm etwas Offensivdrang. Erst ein Tor und eine Vorlage in sechs Spielen hatte Firmino vor dem vergangenen Wochenende, überzeugte dabei vor allem am ersten Spieltag gegen Augsburg. Immerhin: Der spielfreudige Brasilianer, dem letzte Saison 16 Tore und 11 Assists gelangen, ordnete sich auch jetzt ganz in den Dienst der Mannschaft.

Gegen Schalke dann die Belohnung in der Offensive: zwei Torvorlagen. TSG-Trainer Markus Gisdol hatte das schon vor dem Schalke-Spiel geahnt und gesagt: "Ich sehe seinen Saisonstart nicht so kritisch. Er hat tolle Situationen, wo er den Ball klaut oder gute Aktionen im Ansatz nach vorne hat. Roberto erwischt manchmal auch nicht den letzten Pass, wenn er startet. Solange ein Spieler so arbeitet wie er, mache ich mir keine Sorgen. Das kommt von heute auf morgen wieder. Es ist nicht viel, was ihm fehlt. Es ist nur eine Nuance. Das kann morgen wieder explodieren."

So war es gegen Schalke.