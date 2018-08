Andreas Beck zu seinem Wechsel nach Istanbul

Mit Andreas Beck ging in dieser Transferphase einer der Dienstältesten Hoffenheimer Spieler und der langjährige Kapitän von Bord. Nach sieben Jahren bei der TSG sei er „bereit für diesen neuen Schritt“. Im Interview mit der „Bild-Zeitung“ sprach der 28-Jährige nun über seine Ziele mit dem neuen Verein, den Abschied aus Hoffenheim und seine Wünsche für die TSG in der nächsten Saison.

Das Ziel internationales Geschäft hatte er mit der TSG in den letzten Jahren des Öfteren knapp verpasst. Mit Besiktas wolle er nun „um Titel spielen, wir wollen uns für die Champions League qualifizieren, in Pokal und Euro League so weit wie möglich kommen.“ Zum Erreichen des Ziels sei es gut, dass es „neun deutschsprachige Spieler gibt, wie die Ex-Hamburger Töre und Arslan, oder den Ex-Frankfurter Tosun. Das hat's mir natürlich leicht gemacht.“

Einigen Aufruhr gab es um die Entscheidung von Trainer Markus Gisdol, Beck die Kapitänsbinde abzunehmen. Vor allem die Art und Weise der Entscheidungsmitteilung, direkt nach dem letzten Spiel gegen Hertha BSC Berlin in der Kabine, sorgte für Trubel. Beck selbst „fand es okay, dass er nach dem letzten Spiel wegen der Kapitänsfrage mit offenem Visier mit mir gesprochen hat. Die Dinge entwickeln sich halt.“ Allerdings sparte er auch nicht mit Kritik. So habe bei der Anfrage aus Istanbul „keiner gesagt 'bleib da'. In anderen Jahren gab es ja auch Möglichkeiten, zu wechseln. Das war ausgeschlossen, auch vom Verein. Diesmal war's anders.“

Allerdings sei die Anfrage auch nicht zum falschen Zeitpunkt gekommen. Laut Beck hat „alles gepasst, ich wollte den Weg gehen, den ich jetzt gehe und eine neue Herausforderung suchen. Ich habe ja immer gesagt, dass ich mal gerne im Ausland spielen würde.“ Auch bei einem Verbleib im Kraichgau hätte er an seine Chance geglaubt. Er „würde weiter eine gute Rolle spielen“. Auch „die Kaderabek-Verpflichtung hat keine Rolle gespielt, Konkurrenz gab es immer.“

Nach den letzten sieben Jahren mit allen Höhen und Tiefen werde die TSG „immer einen besonderen Platz in meiner Vita haben.“ Angesprochen auf eine mögliche Rückkehr meinte Beck, man könne nie komplett ausschließen „dass sich die Wege wieder kreuzen – in welcher Funktion auch immer.“

Insgesamt zieht Beck eine positive Bilanz seiner Zeit bei der TSG. So meinte er, er „wünsche dem Verein, dass er das Historische schafft und ins internationale Geschäft kommt. Das wäre der nächste angestrebte Schritt, das wird intern schon das Ziel sein. Das traue ich ihnen auch zu. Das Potenzial für Europa ist auf alle Fälle da, auch durch die Neuverpflichtungen.“ Auch sei er „hier zum gestandenen Bundesliga-Spieler gereift habe über 200 Spiele gemacht, wurde Nationalspieler, U-21-Europameister. Ich war in fünf Saisons Kapitän. Die vielen Auseinandersetzungen dabei intern und medial, wenn's hoch oder mal runter ging, haben mich als Persönlichkeit geschliffen.“ Somit war der damalige Schritt zur TSG für ihn der Richtige.

Einen ähnlichen Weg einzuschlagen wie er, und vielleicht der nächste deutsche Nationalspieler aus Hoffenheim zu werden traut Beck vor allem Niklas Süle zu. „Niklas Süle zum Beispiel, dem traue ich zu, Nationalspieler zu werden. Aber es gibt einige interessante junge Spieler wie Benedikt Gimber oder Philipp Ochs, da schlummert schon wahnsinniges deutsches Potenzial.“

Momentan befindet sich Besiktas Istanbul noch im Trainingslager in Marienfeld. Vor der Abreise aus Deutschland hofft Beck sich „noch persönlich in Hoffenheim verabschieden“ zu können. Dies wäre das versöhnliche Ende einer siebenjährigen Beziehung.