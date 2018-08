von Patrick Mitschke

Trotz des momentanen Höhenflugs der TSG 1899 Hoffenheim, die sich momentan auf Platz 6 in der Bundesligatabelle befindet, wollen die Verantwortlichen der Kraichgauer selbst auf dem Boden bleiben, was die aktuellen Planungen verdeutlichen. So scheint man momentan darum bemüht, den Vertrag mit Erfolgstrainer Julian Nagelsmann zu verlängern. "Natürlich haben wir das Interesse, dass wir mit Julian so lange wie möglich zusammenarbeiten," sagte Manager Alexander Rosen gegenüber der "Sport Bild". Nagelsmanns momentanes Arbeitspapier läuft noch bis 2019. "Ganz klar, dass man da zum richtigen Zeitpunkt auch über eine Verlängerung spricht," so Rosen weiter. Mit einer Verlängerung würde man jeglichen Interessenten an Nagelsmann frühzeitig eine Absage erteilen und Kontinuität beweisen.

Im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Boden bleiben, will man in diesem Jahr offenbar im Wintertrainingslager, das berichtet der "Kicker". Nachdem man in den letzten Jahren jeweils nach Südafrika geflogen war (2015 Johannesburg, 2016 Rustenburg), könnte man 2017 zu Hause bleiben. Wie man dem Sportmagazin entnehmen kann, ist ein Trainingslager im heimischen Trainingszentrum zu Zuzenhausen eine ernsthafte Option für die Hoffenheimer Verantwortlichen. Milde Winter in Deutschland machen lange Flüge unnötig und durch eine Rasenheizung bietet die Heimat auch bei Schneefall eine Option. Als Alternative steht noch ein Trainingslager an der portugiesischen Algarve im Raum, die TSG wird sich wohl in den kommenden Tagen entscheiden.