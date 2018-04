"Der Ehrgeiz ist groß", sagt Hoffenheims Kapitän zum internationalen Wettbewerb

1899 Hoffenheims Kapitän Andreas Beck spricht offen über die Europa-League. Im "kicker" und der "Bild"-Zeitung äußerte sich Beck sowohl über seine persönlichen Ziele, was z.B. die Nationalmannschaft angeht, als auch über ein mögliches Erreichen des internationalen Wettbewerbs mit der TSG.

Beck: "Wir haben jetzt zweimal in Folge 26 Punkte in einer Halbserie geholt. Wenn wir diesen Schnitt halten können und uns trotzdem noch ein Stück verbessern können, dann sind wir schon mal nicht schlechter als Platz sieben. Dann müssen die anderen schon extrem viele Punkte holen. Wir wollen uns verbessern. Das ist unser Credo. Ob es am Ende reicht, kann man jetzt nicht sagen. Aber der Ehrgeiz ist groß."

Der mannschaftliche Erfolg - Platz 7 wäre die beste Platzierung in der Fußball-Bundesliga der TSG - verspricht auch vielen Einzelnen neue Perspektiven, etwa in internationalen Wettbewerben und Nationalmannschaften. Auch Beck, der zuletzt im November 2010 gegen Schweden für Deutschland spielte, hat das DFB-Team noch nicht abgehakt: "Wieso sollte ich dieses Thema auch abhaken? Solange ich in der Bundesliga auf einem guten Niveau spiele, werde ich nicht irgendwas abhaken. Obwohl ich weiß, dass die Nationalmannschaft Weltklasse ist und es da unfassbar gute Spieler gibt. Aber es wäre doch fahrlässig, wenn ich das irgendwie hergeben würde."

Und: "Klar, wenn wir uns im oberen Drittel festsetzen können, dann ist man im Fokus. Definitiv. Ob es dann reicht für eine Nominierung, weiß ich nicht. Klar will ich mich in den Vordergrund spielen, dazu brauchen wir Siege und einen guten Tabellenplatz."