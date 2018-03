Wechsel des ehemaligen Kapitäns ist perfekt

Von Patrick Mitschke

Was sich seit Tagen schon angedeutet hatte, wurde gestern als vollzogen gemeldet. Der ehemalige Hoffenheimer Kapitän Andreas Beck verlässt die TSG und schließt sich dem türkischen Spitzenklub Besiktas Istanbul. Dort unterschrieb der 28-Jährige Außenverteidiger einen Vertrag bis 2018. Beck war nach dem Abschied von Sejad Salihovic der dienstälteste Hoffenheimer im Kader, er war 2008 nach dem Bundesliga-Aufstieg vom VFB Stuttgart verpflichtet worden. Im Kraichgau besaß er noch einen Vertrag bis 2017.

In der offiziellen Pressemitteilung wird der Spieler mit den Worten zitiert, es sei ihm „wichtig, mich zum Abschied bei all den Menschen in und um den Verein, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, zu bedanken. Ebenso bei meinen Mitspielern, denen ich alles Gute für die Zukunft wünsche – und selbstverständlich bei den Fans. Zusammen haben wir in den vergangenen sieben Jahren Höhen und Tiefen erlebt, das schweißt zusammen.“ Beck bestritt in den vergangenen sieben Jahren 233 Spiele für die TSG in denen er drei Tore erzielen konnte. Manager Alexander Rosen lobte den Verteidiger: „Andi hat viel zur Entwicklung des Klubs beigetragen. Er prägte das Gesicht der TSG.“

Auch Dietmar Hopp lobte den Spieler, der beim Verein zum Nationalspieler wurde: „Durch seine Disziplin, Loyalität, Fairness, Einsatzbereitschaft und den Respekt mit dem er den Menschen stets begegnet, wurde er zu einem echten Botschafter der TSG-Philosophie.“

Neben Beck verlässt auch Innenverteidiger David Abraham den Verein. Die „Rhein-Neckar-Zeitung“ berichtete vom vollzogenen Wechsel des 28-Jährigen. Die Ablösesumme liegt laut der Zeitung bei etwa 2 Millionen Euro. Abraham wechselte im Winter 2013 aus Getafe nach Hoffenheim und bestritt insgesamt 50 Pflichtspiele für die TSG (4 Tore, 2 Vorlagen). Nachdem er in der letzten Saison nur 14 Spiele für den Verein absolvierte und mit Fabian Schär schon ein Neuzugang für die Verteidigung bereitsteht, verlässt er den Verein nun Richtung Hessen.