1899 Hoffenheim leiht den 20-Jährigen aus - Gregoritsch verkauft

Vor knapp zwei Jahren konnte Kevin Akpoguma erste Erfahrungen in der zweiten Liga sammeln, steckte dann aber etwas zurück, um sein Abitur zu machen. Nach dem Wechsel von Karlsruhe zu 1899 Hoffenheim stagnierte die Entwicklung aber etwas - bei den Profis eine Liga höher konnte sich Akpoguma bisher nicht durchsezten. Nun geht es einen Schritt zurück. In der 2. Liga bei Fortuna Düsseldorf soll der Verteidiger Spielpraxis sammeln. Das teilte die TSG am Freitag mit: "Akpoguma auf Leihbasis zu Fortuna Düsseldorf

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim leiht den deutschen U20-Nationalspieler Kevin Akpoguma von der nächsten Saison an für zwei Jahre an den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf aus. In einem weiteren Schritt wurde der ursprünglich bis Sommer 2017 in Hoffenheim laufende Vertrag des 20-Jährigen vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2019 verlängert.

„Kevin ist ein talentierter Spieler, der sich in Düsseldorf weiterentwickeln und wertvolle Einsatzzeiten im Profibereich sammeln soll“, sagt der Direktor Profifußball bei der TSG, Alexander Rosen. Bei der Fortuna trifft der variabel einsetzbare Abwehrspieler auf den ehemaligen U23-Trainer der TSG, Frank Kramer, der zum 1. Juli offiziell seinen Dienst als Cheftrainer beim Zweitligisten antreten wird.

Der 1,92 Meter große Akpoguma absolvierte für die U23 der TSG Hoffenheim bislang 51 Regionalliga-Spiele und erzielte dabei zwei Treffer."

Bereits gestern hatte die TSG bekannt gegeben, dass Strümer Michael Gregoritsch, bisher an den VfL Bochum ausgeliehen, nun fest vom Zweitligist verpflichtet wurde. Kolpotierte Ablösesumme sollen laut "Bild"-Zeitung rund 500.000 Euro sein.

Die TSG: "Michael Gregoritsch wechselt zur neuen Saison vom Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim zum VfL Bochum. Der Vertrag des 21-jährigen Angreifers bei der TSG lief ursprünglich noch bis 30. Juni 2016. Der österreichische U21-Nationalspieler war bereits in der aktuellen Saison an den Zweitligisten ausgeliehen und kam dabei in 21 Liga-Einsätzen auf 5 Tore. In der vorherigen Runde spielte Gregoritsch bereits auf Leihbasis für den FC St. Pauli, erzielte dort in 15 Meisterschaftsspielen einen Treffer."