Die TSG verleiht den Millionen-Flop an Parma

Die Aufräumarbeiten bei der TSG 1899 Hoffenheim gehen weiter. Wie der Verein via Presseerklärung mitteilte, wird Millionen-Flop Afriyie Acquah für ein Jahr ausgeliehen. Der FC Parma, bei dem Acquah bereits vor seiner Reise in den Kraichgau gespielt hatte, band den Mittelfeldspieler für ein Jahr an sich. Acquah, der von Ex-Manager Andreas Müller für 2,5 Millionen Euro verpflichtet und mit einem Fünfjahresvertrag bis 2017 ausgestattet wurde, hat für die TSG noch kein Bundesligaspiel bestritten.

Die TSG teilte mit: "Afriyie Acquah wechselt ab 1. August 2013 auf Leihbasis für ein Jahr von der TSG 1899 Hoffenheim zum italienischen Serie-A-Verein AC Parma. Darauf einigten sich die beiden Clubs am heutigen Mittwoch. Acquahs Vertrag in Hoffenheim läuft noch bis zum 30. Juni 2017."