Günter Perl leitet morgen das Spiel 1899 Hoffenheim gegen Werder Bremen in Sinsheim

Die Erinnerungen von Werder Bremen an Schiedsrichter Günter Perl sind nicht gerade schlecht: Sieben Spiele der Hanseaten hat der Bayer bisher gepfiffen, sechs davon hat Bremen gewonnen, eines endete unentschieden. "Glaubt man der Statistik, so kommt die Ansetzung Werder sehr gelegen", heißt es auf der Homepage der Bremer. Perl hat vor zwei Jahren auch die legendäre Niederlage von Hoffenheim in Bremen gepfiffen.