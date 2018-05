1899 Hoffenheim hat mit 40 Punkten den Klassenerhalt gesichert - und seinen Profis frei gegeben

Die Anspannung nach dieser turbulenten Woche war allen Beteiligten von 1899 Hoffenheim anzumerken. Die TSG'ler wähnten sich nach nur einem Sieg in acht Spielen noch nicht auf der sicheren Seite, was den Klassenerhalt angeht. Hinzu kommen die Unsicherheiten um Trainer Marco Pezzaiuoli und seinen möglichen Nachfolger Holger Stanislawski. Doch seit diesem Wochenende ist wenigstens das Kapitel Klassenerhalt endgültig erledigt. Mit 40 Punkten ist noch nie eine Mannschaft in der Bundesliga abgestiegen. Und da die Mannschaften hinter Hoffenheim in der Tabelle noch gegeneinander spielen (St.Pauli-Bremen, Wolfsburg-Köln, Bremen-Wolfsburg, Kaiserslautern-St.Pauli, Wolfsburg-Kaiserslautern, Frankfurt-Köln und Kaiserslautern-Bremen), ist es auch rein rechnerisch nicht mehr möglich, dass die TSG in dieser Saison noch von sechs Mannschaften überholt und damit auf den Relegationsrang rutschen würde. Die Konsequenz: Um alle Turbulenzen zu verdauen haben die Profis nun bis Dienstag trainingsfrei.