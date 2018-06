Die Hoffenheimer Profis haben ein Herz für Tiere

Fussball-Bundesligist 1899 Hoffenheim bestreitet am Abend im Karlsruher Wildparkstadion ein Benefizspiel gegen den KSC. Die Einnahmen gehen an den Karlsruher Zoo, bei dem im November vergangenen Jahres durch einen Großbrand Schaden in Millionenhöhe entstanden war. Über 20 Tiere starben in den Flammen, das Elefantenhaus des Zoos wurde völlig zerstört. "Ich freue mich ganz besonders über die Aktion", sagt die Chefin des Karlsruher Zoo, Giesela von Hegel. Einige Hoffenheimer Spieler hätten zusätzlich auch persönlich für den Wiederaufbau des Zoos gespendet. Im Vorverkauf wurden rund 1.000 Karten für das Spiel abgesetzt. Der Stehplatz kostet 5 Euro, der Sitzplatz 10 Euro. Anpfiff ist heute um 18.00 Uhr.