1899 Hoffenheim bestreitet in der Winterpause zwei Testspiele gegen niederländische Erstligisten

1899 Hoffenheim bereitet sich Anfang nächsten Jahres in Portugal auf den Rückrundenstart vor. Das hat der Bundesligist heute mitgeteilt. Im Januar wird man acht Tage (06.01-13.01.13) in Portimao an der Algarve verbringen und dort zwei Testspiele bestreiten. Am 8. Januar spielt die TSG gegen Sparta Rotterdam und am 12. Januar gegen den SC Heerenveen. In die Rückrunde startet die Mannschaft von Markus Babbel dann am 18. Januar mit einem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach.

Das erste Training im Jahr 2013 findet am 3. Januar statt. Zwei Tage später wird die TSG noch am Harder-Cup in Mannheim teilnehmen, bevor man ins Trainingslager nach Portugal abreist.