Pezzaiuoli begeistert! Hoffenheims Neuer ist nur 1,60 m groß - Andreas Ibertsberger meldet Ansprüche an

Ein wenig steif wirkte er noch bei seinem ersten Training, Hoffenheims Neuer. Passendes Schuhwerk und ein Name fehlen obendrein. "Vielleicht kann der Hoffi-Club ihm ja einen Namen geben", hofft "Vater" Frank Puritscher. Der 45-jährige Gipser und Stuckateur aus Waibstadt brachte seinen Zögling am Dienstag zum ersten Mal mit zum Training der TSG. Der 1,60m-große Playmobil-Fußballer ist Puritschers Kreation.

Puritscher hat die Figur mühevoll umlackiert, mit den TSG-typischen Puma-Patches bestückt und auch die kleinsten Details originalgetreu umgesetzt. Vom Bundesliga-Emblem am Ärmel, bis zum weißen Saum an einem Ärmel. "Seit fast einem Jahr" hat der Playmobil-Sammler an dem TSG-Kicker gearbeitet - einen "Bruder" hat der Fußballer auch noch. "Eigentlich erst, seit es Hoffenheim gibt", baue Puritscher auch selbst mit Playmobil - vorher hat der 45-Jährige nur gesammelt und mit "mehreren tausend Teilen" eine der größten, "unbespielten" Playmobil-Sammlungen überhaupt.

Die Mannschaft ist vom Einfallsreichtum des Selbstständigen begeistert. Die Spieler haben alle auf dem Männchen unterschrieben. Trainer Marco Pezzaiuoli schwärmt: "Klasse! Kreative Menschen braucht das Land. Ich finde es eine tolle Sache." Und Puritscher entgegnet: "Ich habe auch eine Pezzaiuoli-Figur gemacht." Die ist zwar etwas kleiner, als der große Bruder, weckt aber trotzdem die Neugier des TSG-Trainers: "Vielleicht kann er sie mir ja mal mitbringen."

Puritscher hat noch einige Projekte um die TSG im Petto. Den Fanblock im Stadion hat er bereits komplett fertiggestellt. Nun soll eine Winterlandschaft folgen. Motto: "Winterpause". "Ich habe die Mannschaft komplett dargestellt", erzählt Puritscher "mit einem Karussell. Die Abgänge im Winter sieht man nur von hinten", berichtet der TSG-Fan, wie er die Ereignisse im Winter aufgearbeitet hat.

Doch die Idee weckt Begehrlichkeiten: "Andi Ibertsberger ist sehr anspruchsvoll", scherzt Puritscher. Hoffenheims Verteidiger war mit der Frisur seines Spielzeug-Doppelgängers nicht ganz zufrieden. Puritscher musste umbauen, probierte mehrere Plastik-Köpfe aus - jetzt passt es. Auf eine Figur ist er besonders stolz: "Ich habe sogar Dietmar Hopp." Das sei gar nicht so einfach gewesen. "Die Figuren sollen ja auch einigermaßen so aussehen, wie die Leute", erklärt Puritscher. Aber es ist ihm auch mit dem TSG-Mäzen gelungen. Wenn das Winterdiorama fertig ist, gibt es nur noch eins zu tun. Puritscher: "Ich hoffe, dass ich es dem Verein dann mal vorstellen kann."