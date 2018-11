Seit heute gibt es Tickets für das DFB-Pokal-Spiel gegen Ingolstadt

In der zweiten Runde des DFB-Pokals empfängt 1899 Hoffenheim am 27. Oktober den Zweitligisten FC Ingolstadt. Ab heute gibt es im freien Verkauf Karten für das Spiel. Sitzplätze auf der Gegengeraden kosten 18 Euro, auf der Nord- und Südtribüne sowie im Gästebereich 13 Euro. Stehplätze liegen bei 8 Euro. Die Karten gibt es im Ticketshop an der Rhein-Neckar-Arena, allen bekannten Vorverkaufstellen und im Webshop unter achtzehn99.de. Das Pokalspiel wird um 19 Uhr angepfiffen.